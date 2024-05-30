На фронте погиб режиссер Константин Петрик

Константин Петрик до начала полномасштабной войны работал режиссером, а после принял решение идти добровольно на фронт защищать Украину от оккупантов.

На фронте погиб украинский режиссер Константин Петрик, который добровольно пошел защищать Украину против российской агрессии. Об этом у себя на странице в Фейсбук сообщила его жена Анастасия Данильченко.

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех кто отдал свою жизнь за нашу Свободу", — написала Данильченко.

Известно, что жизнь режиссера оборвалась 27 мая во время выполнения боевого задания возле поселка Очеретино, Донецкой области.

До полномасштабного вторжения в Украину, Константин работал вторым режиссером. После 24 февраля 2022 года принял решение добровольно пополнить ряды Нацгвардии. Занимал должность командира взвода.

Стоит отметить, что Константин Петрик был женат на редакторе телеканала "Мы Украина" Анастасия Данильченко. Пара поженилась в 2015 году. Совместно Анастасия и Константин имеют сына, которому исполнилось всего 8 лет.

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