На фронті загинув режисер Костянтин Петрик

Костянтин Петрик до початку повномасштабної війни працював режисером, а після прйиняв рішення йти добровільно на фронт захищати Україну від окупантів.

На фронті загинув український режисер Костянтин Петрик, який добровільно пішов захищати Україну проти російської агресії. Про це у себе на сторінці у фейсбук повідомила його дружина Анастасія Данильченко.

"Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу Свободу", — написала Данильченко.

Відомо, що життя режисера обірвалося 27 травня під час виконання бойового завдання біля селища Очеретино, Донецької області.

До повномасштабного вторгнення в Україну, Костянтин працював другим режисером. Після 24 лютого 2022 року прийняв рішення добровільно поповнити лави Нацгвардії. Обіймав посаду командира взводу.

Варто зазначити, що Костянтин Петрик був одружений з редакторкою телеканалу "Ми — Україна" Анастасією Данильченко. Пара одружилася в 2015 році. Спільно Анастасія та Костянтин мають сина, якому виповнилося лише 8 років.

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