"Очень помогла мне": Дженнифер Энистон рассказала о дружбе с Николь Кидман (фото)

Актрисы впервые познакомились почти 20 лет назад. Дженнифер Энистон считает, что женщины в киноиндустрии должны всячески поддерживать друг друга.

Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон недавно рассказала о важной поддержке, которую она получила от своей давней подруги, не менее знаменитой актрисы Николь Кидман, сообщает Hello.

Размышляя о значении женской дружбы в киноиндустрии, 55-летняя звезда сериала "Друзья" рассказала, как 56-летняя Кидман была опорой в трудные времена во время съемок комедии 2011 года "Притворись моей женой" на Гавайях.

"Когда мы снимали этот фильм на Гавайях, она (Николь Кидман — ред.) очень помогла мне преодолеть многие трудности, через которые мне пришлось пройти", — сказала Дженнифер. Правда Энистон не сообщила, что именно у нее случилось тогда.

Актриса Дженнифер Энистон Фото: Getty

Актриса также подчеркнула важность того, чтобы женщины поддерживали друг друга в отрасли: "Общение с другими женщинами изменило правила игры для меня как актрисы". Дженнифер призналась, что слова поддержки Николь довели ее до слез, и добавила "Общение друг с другом очень важно в сложные моменты".

Энистон и Кидман впервые встретились на вечеринке "Золотой глобус" в 2005 году. Вспоминая свою первую встречу, Дженнифер отметила, что это была "типичная голливудская история" и что у них был общий "агент". "Я помню, как встретила эту высокую, красивую женщину, которая была там со своими мамой и папой. Я была просто поражена, хотя она была просто любезной. Я сразу полюбила ее", — вспомнила Дженнифер знакомство с Николь.

Актриса Николь Кидман Фото: Getty Images

Съемки в фильме "Притворись моей женой" укрепило связь знаменитых актрис, и они стали "дорогими" друзьями. В фильме Дженнифер и Николь играют бывших соперниц по колледжу. Их химия на экране стала свидетельством их реальной дружбы.

Напомним, 1 апреля Дженнифер Энистон рассказала, как эффективно поддерживать здоровье после 50. 45 минут тренировок, которые включают в себя занятия на трех разных тренажерах, помогают актрисе держать себя в форме и сохранять энергичность и подвижность.