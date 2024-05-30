"Дуже допомогла мені": Дженніфер Еністон розповіла про дружбу з Ніколь Кідман (фото)

Актриси вперше познайомилися майже 20 років тому. Дженніфер Еністон вважає, що жінки в кіноіндустрії повинні всіляко підтримувати одна одну.

Знаменита американська акторка Дженніфер Еністон нещодавно розповіла про важливу підтримку, яку вона отримала від своєї давньої подруги, не менш знаменитої акторки Ніколь Кідман, повідомляє Hello.

Розмірковуючи про значення жіночої дружби в кіноіндустрії, 55-річна зірка серіалу "Друзі" розповіла, як 56-річна Кідман була опорою у важкі часи під час зйомок комедії 2011 року "Прикинься моєю дружиною" на Гаваях.

"Коли ми знімали цей фільм на Гаваях, вона (Ніколь Кідман — ред.) дуже допомогла мені подолати багато труднощів, через які мені довелося пройти", — сказала Дженніфер. Щоправда Еністон не повідомила, що саме в неї сталося тоді.

Акторка Дженніфер Еністон Фото: Getty

Акторка також наголосила на важливості того, щоб жінки підтримували одна одну в галузі: "Спілкування з іншими жінками змінило правила гри для мене як актриси". Дженніфер зізналася, що слова підтримки Ніколь довели її до сліз, і додала: "Спілкування одна з одною дуже важливе в складні моменти".

Еністон і Кідман вперше зустрілися на вечірці "Золотий глобус" у 2005 році. Згадуючи свою першу зустріч, Дженніфер зазначила, що це була "типова голлівудська історія" і що у них був спільний "агент". "Я пам'ятаю, як зустріла цю високу, красиву жінку, яка була там зі своїми мамою і татом. Я була просто вражена, хоча вона була просто люб'язною. Я одразу полюбила її", — згадала Дженніфер знайомство з Ніколь.

Акторка Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Зйомки у фільмі "Прикинься моєю дружиною" зміцнили зв'язок знаменитих актрис, і вони стали "дорогими" друзями. У фільмі Дженніфер і Ніколь грають колишніх суперниць по коледжу. Їхня хімія на екрані стала свідченням їхньої реальної дружби.

Нагадаємо, 1 квітня Дженніфер Еністон розповіла, як ефективно підтримувати здоров'я після 50. 45 хвилин тренувань, які включають в себе заняття на трьох різних тренажерах, допомагають акторці тримати себе у формі та зберігати енергійність і рухливість.