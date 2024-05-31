31 мая 2024 года: мученика Ермия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выяснять отношения и выносить из дома мусор. Теплый день к большому урожаю хлеба.
Что случилось 31 мая?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Ермии (или Иеремии). Ермий был ранним христианским святым, который жил в III веке. По преданию, Ермий был из города Сирии по имени Бетелехем. Ермий принял крещение и стал страстным проповедником евангелия, учитывая все риски и преследования, связанные с его верой во Христа. Ермий был арестован и подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры. Его мучения были изощренными и включали пытки, голод и заключение в темницу. Несмотря на все страдания, Ермий отказался изменить свои убеждения и оставался верен Христу до самой смерти.
Что нельзя делать 31 мая:
- выяснять отношения;
- выносить из дома мусор;
- давать взаймы деньги;
- носить пустой кошелек.
Народные приметы и поверья:
- плохая погода — зимой будет холодно;
- много росы — день будет ясным;
- теплый день к большому урожаю хлеба;
- утром туман — к урожаю грибов;
- пауки плетут много паутины — погода улучшиться.
День ангела празднуют:
Роман, Кристина.
Родились 31 мая:
1930 год — Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер, обладатель четырех премий "Оскар".
Также в этот день:
1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;
1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;
1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт;
1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд;
1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;
1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).
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