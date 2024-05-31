Дженнифер Энистон призналась, почему целовалась с незнакомыми людьми

Сегодня Энистон – одна из самых успешных актрис Голливуда. С возрастом она стала более спокойно относиться к славе, но все еще нервничает на съемках.

55-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон стала одной из героинь нового номера The Hollywood Reporter и рассказала, среди прочего, о некоторых недостатках работы в шоу-бизнесе.

Беседуя со своими коллегами-участницами круглого стола – Наоми Уоттс, Бри Ларсон, Анной Савай, Джоди Фостер, Николь Кидман и Софией Вергарой – Энистон призналась, что ей очень не нравятся прослушивания. При єтом за свою карьеру она успела поработать со многими актерами первой величины, включая Бена Аффлека, Адама Сэндлера, Джейсона Бейтмана и Оуэна Уилсона.

Больше всего ей запомнился кастинг, когда ей нужно было целоваться с незнакомыми людьми, чтобы выяснить, есть ли к нее химия с партнерами.

"Когда ты находишься в комнате для прослушивания, ты уже в невыгодном положении. Может быть, если бы вы были в другой среде, у вас возникла бы химия с этим человеком, а не типа: "Создайте химию. Готовы? Идите!" И я всегда была ужасным вариантом на прослушивании. Я проработала официанткой вечно, прежде чем наконец смогла что-то получить, а именно рекламу Bob's Big Boy. Итак, если вы изначально нервничаете на прослушивании, а потом сказать: "А теперь давайте поцелуемся с совершенно незнакомым человеком", это очень неудобно", – говорит знаменитость.

Дженнифер Энистон

По ее словам, было бы намного лучше, если бы директора по кастингу постарались заставить актеров чувствовать себя более расслабленно. Например, включить музыку.

Энистон не стала уточнять, когда проходили "тести на химию", но, вероятнее всего, это произошло до того, как она попала в сериал "Друзья" в 1994 году и прославилась на весь мир.

Несмотря на то, что давно является одной из самых знаменитых и успешных в своей профессии, Дженнифер отметила, что до сих пор может чувствовать себя неуверенно на съемках:

"Я просто собиралась сказать, что каждый раз, когда иду на работу, даже когда я начинаю следующий сезон "Утреннего шоу", то думаю: "Я не знаю, как это сделать". Как будто я совершенно не помню, как быть актрисой".

Энистон добавила, что с возрастом ее меньше беспокоит слава.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала, как эффективно поддерживать здоровье после 50, а также поделилась откровениями о дружбе с Николь Кидман.