Звезды "Йеллоустоуна" Райан Бингэм и Хэсси Харрисон сыграли свадьбу в ковбойском стиле (фото)

34-летняя актриса Хэсси Харрисон отметила, что всегда мечтала о "ковбойской" свадьбе с "оттенками потертой кожи и нежными кружевами". Торжество пары прошло в доме родителей невесты.

Актеры сериала "Йеллоустоун" Райан Бингем и Хэсси Харринсон сыграли свадьбу в стиле вестерн. Торжество прошла в доме семьи актрисы в Далласе, штат Техас, где все оформили соответствующим образом. Об этом невеста рассказала в интервью журналу Vogue.

Как познакомились Бингем и Харринсон

Хотя в популярном сериале у героев, роли которых они сыграли, романтические отношения вспыхнули неожиданно, в реальной жизни это не была любовь с первого взгляда. Определенную роль в их жизни сыграла мать невесты.

"Наша история началась благодаря моей маме. Она и Райан случайно встретились на благотворительном мероприятии в Далласе во время перерыва в съемках. Меня там не было, но это произошло в то время, когда мы с Райаном переходили в новые главы нашей жизни. Они разговорились и обнаружили, сколько у нас общих друзей и знакомых из Техаса, поэтому, почувствовав возможность, она посоветовала Райану позвонить мне", — поделилась Хэсси.

Она продолжила: "Для нас до сих пор остается чудом, что наши пути не пересеклись раньше, учитывая все наши общие связи дома. Это действительно был один из тех счастливых моментов, которые заставляют тебя осознать, что жизнь имеет свойство объединять людей в нужное время и в нужном месте".

Райан Бингэм и Хэсси Харрисон Фото: instagram.com/ryanbinghamofficial

Они начали встречаться в 2023 году, а затем, когда стало ясно, что отношения становятся очень серьезными, предложение было сделано дважды. Первый раз это произошло в обычный, казалось бы, вечер дома: "Я не колебалась ни секунды, прежде чем сказать ему, что сделаю это. Это правда, что они говорят: когда ты знаешь, ты просто знаешь".

Спустя несколько дней, Райан тайно позвонил ее отцу, чтобы попросить его благословения. Позже он удивил ее вторым, более формальным предложением за вином, ужином со стейками и, конечно же, кольцом. "Это был вечер, который запечатлел все правильное, непринужденное и по-настоящему прекрасное в том, что мы больше всего любим друг в друге и в отношениях, которые мы построили вместе", — отметила актриса. С того момента, как пара начала планировать свою свадьбу.

Свадьба Райана и Хэсси

Пара приняла решение провести церемонию и прием в семейном доме Хэсси в Далласе. Влюбленные хотели создать праздник, который был бы приватным и интимным, но при этом отражал бы их общие техасские корни.

На один из главных дней в своей жизни Хэсси надела платье от Galia Lahav с обнаженными плечами и декольте в форме сердца. Платье имело тяжелую кружевную отделку, корсет и замысловатую вышивку бисером. Нежный образ невеста дополнила длинной фатой и изящными украшениями. После официальной церемонии невеста переоделась в короткое платье с бахромой от Netta BenShabu с замысловатой отделкой, длинные кружевные перчатки и ковбойскую шляпу.

Райан выглядел щеголевато в смокинге от Kiton, который был сшит по индивидуальному заказу, поэтому так идеально сидел на нем. Ковбойские сапоги актера также были изготовлены на заказ компанией Republic Boots в Техасе, а шляпа на женихе была от знаменитого бренда от American Hat Co.

В преддверии церемонии всех в фойе и саду встречали стопками Bingham's Bourbon — бренда спиртных напитков, основанного Райаном.

В стиле вестерн был украшен дом невесты и даже в праздничном меню были представлены классические блюда техасской кухни: кукурузный хлеб, икра, копченые ребрышки вагю, жареный стейк и початки кукурузы на гриле. Вечер закончился шумной дискотекой, после которой молодожены уехали на классическом Cadillac Coupe Deville. "Это было идеальное завершение идеальной ночи, и, честно говоря, мы не могли представить себе лучшего", — восхищенно отметила Хэсси.

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