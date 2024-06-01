Зірки "Єллоустоуна" Раян Бінгем і Гессі Гаррісон зіграли весілля в ковбойському стилі (фото)

34-річна актриса Гессі Гаррісон зазначила, що завжди мріяла про "ковбойське" весілля з "відтінками потертої шкіри та ніжними мереживами". Торжество пари відбулося в будинку батьків нареченої.

Актори серіалу "Єллоустоун" Раян Бінгем і Гессі Гаррінсон зіграли весілля в стилі вестерн. Урочистість пройшла в будинку сім'ї актриси в Далласі, штат Техас, де все оформили відповідним чином. Про це наречена розповіла в інтерв'ю журналу Vogue.

Як познайомилися Бінгем і Гаррінсон

Хоча в популярному серіалі в героїв, ролі яких вони зіграли, романтичні стосунки спалахнули неочікувано, в реальному житті це не було кохання з першого погляду. Певну роль у їхньому житті відіграла мати нареченої.

"Наша історія почалася завдяки моїй мамі. Вона і Раян випадково зустрілися на благодійному заході в Далласі під час перерви у зйомках. Мене там не було, але це сталося в той час, коли ми з Раяном переходили в нові глави нашого життя. Вони розговорилися і виявили, скільки в нас спільних друзів і знайомих із Техасу, тому, відчувши можливість, вона порадила Раяну зателефонувати мені", — поділилася Гессі.

Вона продовжила: "Для нас досі залишається дивом, що наші шляхи не перетнулися раніше, враховуючи всі наші спільні зв'язки вдома. Це справді був один із тих щасливих моментів, які змушують тебе усвідомити, що життя має властивість об'єднувати людей у потрібний час і в потрібному місці".

Раян Бінгем і Гессі Гаррісон Фото: instagram.com/ryanbinghamofficial

Вони почали зустрічатися 2023 року, а потім, коли стало зрозуміло, що стосунки стають дуже серйозними, пропозицію було зроблено двічі. Перший раз це сталося у звичайний, здавалося б, вечір удома: "Я не вагалася ні секунди, перш ніж сказати йому, що зроблю це. Це правда, що вони кажуть: коли ти знаєш, ти просто знаєш".

Через кілька днів, Раян таємно зателефонував її батькові, щоб попросити його благословення. Пізніше він здивував її другою, більш формальною пропозицією за вином, вечерею зі стейками і, звичайно ж, обручкою. "Це був вечір, який закарбував усе правильне, невимушене і по-справжньому прекрасне в тому, що ми найбільше любимо одне в одному та у стосунках, які ми побудували разом", — зазначила актриса. З того моменту, як пара почала планувати своє весілля.

Весілля Раяна і Гессі

Пара вирішила провести церемонію і прийом у сімейному будинку Гессі в Далласі. Закохані хотіли створити свято, яке було б приватним та інтимним, але при цьому відображало б їхнє спільне техаське коріння.

На один з головних днів у своєму житті Гессі одягла сукню від Galia Lahav з оголеними плечима і декольте у формі серця. Сукня мала важке мереживне оздоблення, корсет і хитромудру вишивку бісером. Ніжний образ наречена доповнила довгою фатою і витонченими прикрасами. Після офіційної церемонії наречена переодяглася в коротку сукню з бахромою від Netta BenShabu з хитромудрим оздобленням, довгі мереживні рукавички і ковбойський капелюх.

Раян мав чепурний вигляд у смокінгу від Kiton, який був пошитий за індивідуальним замовленням, тому так ідеально сидів на ньому. Ковбойські чоботи актора також були виготовлені на замовлення компанією Republic Boots у Техасі, а капелюх на нареченому був від знаменитого бренду від American Hat Co.

Напередодні церемонії всіх у фойє і саду зустрічали стопками Bingham's Bourbon — бренду спиртних напоїв, заснованого Раяном.

У стилі вестерн був прикрашений будинок нареченої і навіть у святковому меню були представлені класичні страви техаської кухні: кукурудзяний хліб, ікра, копчені реберця вагю, смажений стейк і качани кукурудзи на грилі. Вечір закінчився гучною дискотекою, після якої молодята поїхали на класичному Cadillac Coupe Deville. "Це було ідеальне завершення ідеальної ночі, і, чесно кажучи, ми не могли уявити собі кращого", — захоплено зазначила Гессі.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що Кеті Перрі виступить на передвесільному торжестві сина найбагатшої людини Індії.