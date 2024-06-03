Мадонна намерена снять биографический фильм с Джулией Гарнер в главной роли (фото)

На роль претендовали актрисы Синди Суини и Флоренс Пью. Мадонна выступит в режиссером картины о своей жизни.

Поп-дива Мадонна собирается "начать съемки своего биографического фильма с Джулией Гарнер в главной роли. После окончания масштабного тура Celebration певица сосредоточилась на новом проекте и активно подбирает актеров, сообщает Sun.

65-летняя звезда впервые объявила о своих намерениях снять фильм в 2020 году, но отложила планы в связи с подготовкой к концертам, которые с успехом прошли во многих странах.

Концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро Фото: скриншот / YouTube

"Я хочу рассказать о невероятном путешествии, в которое жизнь привела меня как артистку, музыканта, танцовщицу — человека, пытающегося пробиться в этом мире самостоятельно", — заявила певица.

30-летняя актриса Джулия Гарнер еще в 2022 году прошла прослушивания и Мадонна среди всех кандидаток на главную роль выбрала именно ее. На эту роль, кстати, претендовали Синди Суини и Флоренс Пью.

Актриса Джулия Гарнер Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

"Джулия по-прежнему является ее главной актрисой, и они поддерживали связь в течение прошлого года, обсуждая идеи. Они стремятся создать какое-то волшебство. С Universal Pictures организовано ряд секретных встреч, чтобы утвердить проект", — сообщил источник изданию.

Окончательно сценарий еще не утвержден, также не утверждены актеры, которые будут играть в фильме "мечты всей жизни" знаменитой певицы. "Есть много над чем работать: собрать остальных актеров, организовать съемки и завершить сценарий, но есть надежда, что они смогут начать съемки в ближайшие 12 месяцев", — добавил инсайдер.

Звезда хочет, чтобы ее фильм был "более уникальным и драматичным", нежели биографические картины о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" и Элтоне Джоне "Рокетмен".

Ранее, 28 мая, сообщалось, что 65-летняя Мадонна закрутила новый роман с британским боксером Ричардом Риакпроэ. Личная жизнь Мадонны ознаменовалась серией громких отношений. Считается, что певица познакомилась со спортсменом в прошлом году.