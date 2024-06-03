Мадонна має намір зняти біографічний фільм із Джулією Гарнер у головній ролі (фото)

На роль претендували актриси Сінді Свіні та Флоренс П'ю. Мадонна виступить режисером картини про своє життя.

Попдіва Мадонна збирається розпочати зйомки свого біографічного фільму з Джулією Гарнер у головній ролі. Після закінчення масштабного туру Celebration співачка зосередилася на новому проєкті й активно підбирає акторів, повідомляє Sun.

65-річна зірка вперше оголосила про свої наміри зняти фільм 2020 року, але відклала плани у зв'язку з підготовкою до концертів, які з успіхом пройшли в багатьох країнах.

Концерт Мадонни в Ріо-де-Жанейро Фото: скриншот / YouTube

"Я хочу розповісти про неймовірну подорож, у яку життя привело мене як артистку, музиканта, танцівницю — людину, яка намагається пробитися в цьому світі самостійно", — заявила співачка.

30-річна акторка Джулія Гарнер ще 2022 року пройшла прослуховування і Мадонна серед усіх кандидаток на головну роль обрала саме її. На цю роль, до речі, претендували Сінді Свіні та Флоренс П'ю.

Актриса Джулія Гарнер Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

"Джулія, як і раніше, є її головною актрисою, і вони підтримували зв'язок протягом минулого року, обговорюючи ідеї. Вони прагнуть створити якесь диво. З Universal Pictures організовано низку секретних зустрічей, щоб затвердити проєкт", — повідомило джерело виданню.

Остаточно сценарій ще не затверджено, також не затверджено акторів, які гратимуть у фільмі "мрії всього життя" знаменитої співачки. "Є багато над чим працювати: зібрати інших акторів, організувати зйомки і завершити сценарій, але є надія, що вони зможуть почати зйомки в найближчі 12 місяців", — додав інсайдер.

Зірка хоче, щоб її фільм був "більш унікальним і драматичним", ніж біографічні картини про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" і Елтона Джона "Рокетмен".

Раніше, 28 травня, повідомлялося, що 65-річна Мадонна закрутила новий роман із британським боксером Річардом Ріакпрое. Особисте життя Мадонни ознаменувалося серією гучних стосунків. Вважається, що співачка познайомилася зі спортсменом минулого року.