Киллиан Мерфи подтвердил выход киноверсии "Острых козырьков"

Съемки фильма начнутся в сентябре и будут проходить в Бирмингеме.

48-летний ирландский актер Киллиан Мерфи", получивший "Оскар" за роль в фильме "Оппенгеймер", сообщил о том, что сериал "Острые козырьки", прославивший его на весь мир, выйдет в формате художественного фильма. Об этом он заявил в комментарии Deadline.

"Похоже, что Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией "Острых козырьков", — сказал он.

Слухи о съемках картины появились после того, как в аккаунтне Х стримингового гиганта Netflix обнародовали фотографию сценария художественного фильма, о котором давно ходят слухи.

"Томми Шелби возвращается. На Netflix выходит фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в главной роли", – говорится в подписи к фото.

Сценарий фильма "Острые козырьки" официально показан поклонникам Фото: Netflix

Впервые о том, что на съемки картины дано добро, а Мерфи вернется к роли своего героя, Найт сообщил еще в марте на премьере своего нового шоу BBC "Этот город".

"Он, определенно, вернется за этим. Мы будем снимать его в сентябре, недалеко от Дигбета", — сказал тогда Найт.

Съемки фильма начнутся на студии Digbeth Loc Studios в Бирмингеме, а действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.

Ранее Мерфи признавался, что не против снова поработать с режиссером:

"Я всегда говорил, что если Найт напишет сценарий, который, как я знаю, он сможет реализовать, потому что он такой феноменальный писатель, я буду там. Если мы захотим посмотреть 50-летнего Томми Шелби, я буду там. Давай сделаем это".

Актер всегда с теплотой отзывался о Томми.

"Мне понравилось его играть. Он был для меня утомительным и настолько разным, что каждый раз возвращение было своего рода путешествием. Я действительно не сентиментален в отношении работы. Я чувствую, что следующее — самое захватывающее. Я имею в виду, что это был десятилетний период в моей жизни. Так что это важно, но я всегда чувствую: давайте продолжим двигаться", – говорил он.

Историческая многосерийная криминальная драма впервые вышла в 2013 году и собрала огромную аудитори в Великобритании. Он рассказывает о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Вышедший в 2022 году шестой сезон стал последним.

Проект получил положительные отзывы критиков, собрал множество наград и послужил материалом для интернет-мемов. А английский издатель компьютерных игр Curve Digital выпустил игру в честь сериала под названием Peaky Blinders: Mastermind (2020).

Ранее Фокус писал, что Киллиан Мерфи снялся для глянца на заброшенной насосной станции.