Орландо Блума и Кэти Перри заметили на редком свидании (фото)
Звездная пара вместе с 2016 года и воспитывает общего ребенка. Впрочем, свои отношения звезды держат подальше от внимания публики.
Певицу Кэти Перри и актера Орландо Блума заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.
Пара присоединились к другим звездам А-списка на комедийном шоу Эллен Дедженерес в Лос-Анджелесе. Звезда сцены появилась на публике в сером боди на молнии, под которым был виден красный лиф. Она дополнила образ мешковатыми зелеными брюками-карго, которые сидели низко на бедрах.
Возлюбленная Орландо Блума распустила свои длинные черные волосы из-под ярко-оранжевой кепки и держала в руках светлую сумочку Diesel и серый бомбер. В частности, артистка продемонстрировала серебряное ожерелье-колье, серьги с замком и черные часы.
Кэти шла впереди, а ее избранник следовал за ней. Британский актер надел черную кепку ЮНИСЕФ низко на глаза, серую толстовку с капюшоном и брюки цвета хаки.
Орландо Блум держал Кэти за руку, когда они проходили мимо поклонников и фотографов.
Перри и Блум вместе с 2016 года и воспитывают трехлетнюю дочь Дейзи Дав. Британский актер также является отцом сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.
Артистка и актер впервые встретились на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company, что вызвало слухи об их романе.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум впервые вывели трехлетнюю Дейзи в свет.
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