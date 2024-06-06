Орландо Блума и Кэти Перри заметили на редком свидании (фото)

Звездная пара вместе с 2016 года и воспитывает общего ребенка. Впрочем, свои отношения звезды держат подальше от внимания публики.

Певицу Кэти Перри и актера Орландо Блума заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Пара присоединились к другим звездам А-списка на комедийном шоу Эллен Дедженерес в Лос-Анджелесе. Звезда сцены появилась на публике в сером боди на молнии, под которым был виден красный лиф. Она дополнила образ мешковатыми зелеными брюками-карго, которые сидели низко на бедрах.

Возлюбленная Орландо Блума распустила свои длинные черные волосы из-под ярко-оранжевой кепки и держала в руках светлую сумочку Diesel и серый бомбер. В частности, артистка продемонстрировала серебряное ожерелье-колье, серьги с замком и черные часы.

Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти шла впереди, а ее избранник следовал за ней. Британский актер надел черную кепку ЮНИСЕФ низко на глаза, серую толстовку с капюшоном и брюки цвета хаки.

Орландо Блум держал Кэти за руку, когда они проходили мимо поклонников и фотографов.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Перри и Блум вместе с 2016 года и воспитывают трехлетнюю дочь Дейзи Дав. Британский актер также является отцом сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Артистка и актер впервые встретились на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company, что вызвало слухи об их романе.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум впервые вывели трехлетнюю Дейзи в свет.

Также Фокус писал о съемке Орландо Блума для глянца.