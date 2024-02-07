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Стиль жизни

Орландо Блум украсил обложку глянца (фото)

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Фото: Instagram orlandobloom | Орландо Блум

Актер примерил ряд стильных образов. В частности, он продемонстрировал свои спортивные навыки.

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47-летний британский актер Орландо Блум украсил обложку журнала "Perfect". Об этом звезда "Пиратов Карибского моря" сообщил в Instagram с более 7 млн подписчиков.

"Спасибо, что приняли меня @theperfectmagazine. Люблю говорить обо всем", — отметил Блум.

На обложке актер предстал в васильковом вязаном кардигане, демонстрируя свой пресс. Также Орландо примерил глянцевые джинсы с ремнем Diesel.

Автором снимков стал фотограф Феликс Купер.

Орландо Блум

"Орландо Блум рассказывает Perfect 6 о своем новом сериале "До края", в котором он начинает самые смертельные трюки на суше, море и в воздухе. Рассказывает нам о вызове — не прятаться за ролью, быть преследуемым в реальной жизни камерами "без сценария, от которого можно говорить". "Камеры были везде: в моем доме; они следовали за мной на дно океана, на вершину горы и как я выпал из самолета (смеется)"", — отмечают журналисты издания.

В частности, Блум позировал в джинсовом ансамбле и боксерских перчатках и продемонстрировал свои навыки с гантелями.

Орландо Блум

Напомним, Орландо Блум встретился с Наоми Кэмпбелл и принцессой Евгенией.

Также Фокус писал о первых публичных кадрах дочери Орландо Блума и Кэти Перри.