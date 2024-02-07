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Стиль життя

Орландо Блум прикрасив обкладинку глянцю (фото)

Орландо Блум, журнал Perfect, обкладинка глянцю, орландо блум фігура, кеті перрі, серіал до краю
Фото: Instagram orlandobloom | Орландо Блум

Актор приміряв низку стильних образів. Зокрема, він продемонстрував свої спортивні навички.

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47-річний британський актор Орландо Блум прикрасив обкладинку журналу "Perfect". Про це зірка "Піратів Карибського моря" повідомив в Instagram з понад 7 млн підписників.

"Дякую, що прийняли мене @theperfectmagazine. Люблю говорити про все", — зазначив Блум.

На обкладинці актор постав у волошковому вʼязаному кардигані, демонструючи свій прес. Також Орландо приміряв глянцеві джинси з ременем Diesel.

Автором знімків став фотограф Фелікс Купер.

Орландо Блум

"Орландо Блум розповідає Perfect 6 про свій новий серіал "До краю", у якому він починає найбільш смертельні трюки на суші, морі та в повітрі. Розповідає нам про виклик — не ховатися за роллю, бути переслідуваним у реальному житті камерами "без сценарію, від якого можна говорити". "Камери були скрізь: у моєму домі; вони слідували за мною на дно океану, на вершину гори і як я випав з літака (сміється)"", — зазначають журналісти видання.

Зокрема, Блум позував у джинсовому ансамблі та боксерських рукавицях і продемонстрував свої навички з гантелями.

Орландо Блум

Нагадаємо, Орландо Блум зустрівся з Наомі Кемпбелл та принцесою Євгенією.

Також Фокус писав про перші публічні кадри доньки Орландо Блума та Кеті Перрі.