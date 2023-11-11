Кеті Перрі та Орландо Блум трималися за руки на побаченні (фото)

Зіркова пара офіційно ще не одружена, проте перебуває у стосунках з 2016 року та виховує спільну доньку Дейзі Дав Блум.

Related video

39-річна американська співачка Кеті Перрі та 46-річний актор Орландо Блум вирушили на побачення. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили в Нью-Йорку в п’ятницю, 10 листопада 2023 року.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Важливо

Орландо Блум і Кеті Перрі вперше показали публіці свою доньку (відео)

Знаменитості вийшли на романтичну вечерю на Мангеттені, тримаючись за руки. Зірка сцени була в чорних штанах та плюшевому синьому пальті, яке вирізнялося розкішною обробкою зі штучного хутра.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Волосся Перрі зібрала в охайну зачіску та додала до осіннього образу чорну сумочку, кілька прикрас та темні туфлі.

Тим часом британський актор носив сонцезахисні окуляри в помаранчевій оправі, зелену куртку поверх сорочки в тон і темно-сірі джинси.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Блум та Перрі разом з 2016 року. У 2020 співачка народила доньку Дейзі Дав Блум. Дитина стала першою для Кеті Перрі, а в Орландо Блума вже був син Флінн від союзу з австралійською супермоделлю Мірандою Керр, 40.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум сходили на побачення у Лас-Вегасі.

Також Фокус писав про відпочинок Кеті Перрі та Орландо Блума з їхньою донькою в Сен-Тропе влітку 2023 року.