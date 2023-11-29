Принцеса Євгенія разом із чоловіком засвітилася в компанії Наомі Кемпбелл та Орландо Блума

Принцеса Євгенія одягнула на захід цікавий образ

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Колишня Spice Girl Джері Холлівел-Хорнер опублікувала фото, на якому зображена разом з Принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком. Джері поділилася новим фото в Instagram

Відзначимо, що днями молодша донька герцогині Йоркської, була помічена на мистецькому фестивалі в Абу-Дабі. У неділю вона несподівано показала, що в її планах також була поїздка на останній Гран-прі сезону.

На фото, які Джері опублікувала вона виглядала елегантно у своєму фірмовому повністю білому образі, у сорочці та штанах в тон, а її волосся було повністю розпущене та спускалося по плечах.

Принцеса Євгенія також виглядала стильно одягнена в чорній сукні з синім блейзером, а на колінах вона тримала чорну стьобану сумочку Chanel. Її чоловік Джек Бруксбенк був одягнений у білу сорочку та штани кольору хакі і чорний піджак.

До тріо також приєдналися модель Наомі Кемпбелл, чиє обличчя було видно лише на задньому плані знімка, і актор Орландо Блум, який був одягнений у білу футболку та синю кепку.

Джері підписала свій знімок: "Остання гонка року f1".

Шанувальники Джері були в захваті від опублікованих знімків і одразу підключилися коментувати:"Чудове фото" та: "Стільки світів стикається на цій фотографії".

Нагадаємо, принцеса Євгенія вперше показала обох синів.