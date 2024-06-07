7 июня 2024 года: Феодота Анкирского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя физически работать и купаться в открытых водоемах. Теплая погода в этот день — к большому урожаю ржи.
Что случилось 7 июня?
Сегодня православная церковь почитает память Феодота Анкирского. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана, который уничтожал христиан. Феодот прятал в своем доме верующих, бежавших от жестокости царя, кормил их, а еще посещал мучеников в темницах, проводил христианские захоронения. За это Феодот был поддан страшным пыткам, а вскоре — жестоко убит.
Что нельзя делать 7 июня:
- физически работать;
- купаться в открытых водоемах;
- употреблять алкоголь;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к большому урожаю ржи;
- пчелы сидят на стенках улья — к жаре;
- темнеют солнечные лучи — скоро будет гроза;
- пауки за ночь расширили паутину — к теплу и ясной погоде.
День ангела празднуют:
Валерия, Мария.
Родились 7 июня:
1991 год — Эмили Ратаковски, американская модель и актриса.
Также в этот день:
1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;
1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;
1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;
1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;
1929 год — в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;
1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";
1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;
1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.
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