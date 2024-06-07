Гвинет Пэлтроу рассказала о своей влюбленности: и это не ее муж

С 2018 года звезда экрана замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком. Еще раньше она была женой Криса Мартина.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что она "влюблена" в экстраординарного кулинара Джоша Эметта. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана вспомнила прием Эметта и его семьи на ужин, а также рассказала о блюдах, которые они готовили вместе.

"Я была влюблена в Джоша Эметта чуть больше года. И недавно мне посчастливилось пригласить его и его прекрасную семью на ужин, когда они посещали Штаты из Новой Зеландии", — рассказывала Гвинет, которая с 2018 года замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком.

Джош Эметт

"Конечно, мы вместе готовили. Джош показал мне метод обратной обжарки, который он любит использовать дома для первоклассных ребер, и ключ к его любимому соусу для стейков. Мы сделали картофель Hasselback, который впервые заставил меня полюбить рецепты Джоша", — отметила Пэлтроу.

Джош Эметт

Долгое время Гвинет была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, которому родила двоих детей — Мозеса и Эппл. В 2018 году актриса вышла замуж за Брэда Фелчака.

Супруги довольно редко выходят вместе в свет и держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак Фото: Getty Images

Напомним, Гвинет Пэлтроу заметили на редком свидании с мужем.

Также Фокус писал об ипотеке Гвинет Пэлтроу на ремонт особняка.