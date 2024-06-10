Сальма Хайек в кружевном платье присоединилась к мужу на дипломатическом ужине (фото)
Звездная чета посетила встречу Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Делегация из США прибыла ранее в Нормандию отметить День D.
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила дипломатический прием со своим мужем, 62-летним французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Об этом пишет Daily Mail.
Звездная чета появилась на государственном ужине в честь президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден в Елисейском дворце в Париже.
Сальма выбрала для появления в столице Франции темно-синее кружевное платье, позируя рядом со своим возлюбленным-миллиардером. Наряд актрисы имел полупрозрачный лиф и сложные кружевные детали. Платье перетекало в юбку в пол.
Хайек дополнила свой французский ансамбль черной кожаной сумкой-клатчем и эффектным макияжем с ярко-красными губами. Волосы знаменитости были распущены, и она не скрывала свою седину.
Французский бизнесмен, который женился на актрисе в 2009 году, появился в Париже в простом темно-синем костюме, рубашке и галстуке.
На дипломатическом мероприятии отмечали отношения между Францией и Соединенными Штатами.
"Франция была нашим первым союзником, и это не маловажно", — сказал Джо Байден Эммануэлю Макрону, когда они произносили тосты.
Ранее делегация отмечала 80-ю годовщину Дня D — высадку на пляжах Нормандии, когда союзные войска начали освобождение Европы от нацистской Германии в 1944 году.
Напомним, как выглядит единственная дочь Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино.
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