Сальма Хайек в кружевном платье присоединилась к мужу на дипломатическом ужине (фото)

Звездная чета посетила встречу Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Делегация из США прибыла ранее в Нормандию отметить День D.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила дипломатический прием со своим мужем, 62-летним французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета появилась на государственном ужине в честь президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден в Елисейском дворце в Париже.

Сальма выбрала для появления в столице Франции темно-синее кружевное платье, позируя рядом со своим возлюбленным-миллиардером. Наряд актрисы имел полупрозрачный лиф и сложные кружевные детали. Платье перетекало в юбку в пол.

Хайек дополнила свой французский ансамбль черной кожаной сумкой-клатчем и эффектным макияжем с ярко-красными губами. Волосы знаменитости были распущены, и она не скрывала свою седину.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Французский бизнесмен, который женился на актрисе в 2009 году, появился в Париже в простом темно-синем костюме, рубашке и галстуке.

На дипломатическом мероприятии отмечали отношения между Францией и Соединенными Штатами.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

"Франция была нашим первым союзником, и это не маловажно", — сказал Джо Байден Эммануэлю Макрону, когда они произносили тосты.

Ранее делегация отмечала 80-ю годовщину Дня D — высадку на пляжах Нормандии, когда союзные войска начали освобождение Европы от нацистской Германии в 1944 году.

Первые лица Франции и США

Напомним, как выглядит единственная дочь Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино.

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