Netflix анонсировал видеоигру "Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" станет одной из 13 игр, которые планирует вскоре выпустить потоковый гигант.

Популярный американо-французский комедийно-драматический веб-сериал "Эмили в Париже", разработанный Дарреном Старом для Netflix, выйдет в формате видеоигры, сообщает стриминговый сервис.

Игра "Эмили в Париже" была анонсирована вместе с 13 другими предстоящими играми на основе контента Netflix. Среди других проектов – игры Selling Sunset, Too Hot To Handle и игра Perfect Match.

В игре пользователь следует за Эмили, переезжая в Париж на престижную работу в известном журнале мод. В описании говорится, что различные главные герои сериала будут помогать игроку в его путешествии, включая саму Эмили:

"Переехав из США в Париж, чтобы устроиться на работу в уважаемый журнал мод, вы быстро обнаружите, что Город любви полон сюрпризов, испытаний и потрясающих поклонников. С помощью Эмили, Минди, Алфи и Габриэля вы исследуете город и оказываетесь в процессе. Будешь ли ты использовать любую возможность, чтобы получить работу своей мечты и следовать своему сердцу?", – гласит синопсис.

Фото: Netflix

В последние несколько лет Netflix уделяет играм заметное внимание, впервые запустив бесплатные мобильные игры для подписчиков еще в 2021 году. С тех пор в свою библиотеку потокового вещания компания добавила более подробные игры, в которые можно играть со своего телевизора или компьютера.

В рамках игровой серии Netflix Stories игра "Эмили в Париже" присоединится к другим интерактивным художественным играм, таким как игра стримера "Love Is Blind".

Даты выхода игры пока нет, но не исключено, что она появится ближе к выходу четвертого сезона сериала, премьера которого состоится в двух частях – 15 августа и 15 сентября.

Ранее Фокус писал, что первая леди Франции Брижит Макрон присоединилась к Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже".