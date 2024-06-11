Netflix анонсував відеогру "Емілі в Парижі"

"Емілі в Парижі" стане однією з 13 ігор, які планує незабаром випустити потоковий гігант.

Популярний американо-французький комедійно-драматичний веб-серіал "Емілі в Парижі", розроблений Дарреном Старом для Netflix, вийде у форматі відеогри, повідомляє стримінговий сервіс.

Гра "Емілі в Парижі" була анонсована разом із 13 іншими майбутніми іграми на основі контенту Netflix. Серед інших проєктів — ігри Selling Sunset, Too Hot To Handle і гра Perfect Match.

У грі користувач прямує за Емілі, переїжджаючи в Париж на престижну роботу у відомому журналі мод. В описі йдеться, що різні головні герої серіалу допомагатимуть гравцеві в його подорожі, включно з самою Емілі:

"Переїхавши зі США до Парижа, щоб влаштуватися на роботу в шановний журнал мод, ви швидко виявите, що Місто кохання сповнене сюрпризів, випробувань і приголомшливих шанувальників. За допомогою Емілі, Мінді, Алфі та Габріеля ви досліджуєте місто і опиняєтеся в процесі. Чи будеш ти використовувати будь-яку можливість, щоб отримати роботу своєї мрії і слідувати своєму серцю?", — свідчить синопсис.

Фото: Netflix

В останні кілька років Netflix приділяє іграм помітну увагу, вперше запустивши безкоштовні мобільні ігри для передплатників ще 2021 року. Відтоді до своєї бібліотеки потокового мовлення компанія додала більш докладні ігри, в які можна грати зі свого телевізора або комп'ютера.

У межах ігрової серії Netflix Stories гра "Емілі в Парижі" приєднається до інших інтерактивних мистецьких ігор, як-от гра стримера "Love Is Blind".

Дати виходу гри поки немає, але не виключено, що вона з'явиться ближче до виходу четвертого сезону серіалу, прем'єра якого відбудеться у двох частинах — 15 серпня і 15 вересня.

Раніше Фокус писав, що перша леді Франції Бріжит Макрон приєдналася до Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі".