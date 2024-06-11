Блейк Лайвли похвасталась сумочкой за $5100 (фото)

Знаменитость не скрывает, что любит премиальные бренды. Она часто балует себя новыми покупками, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли известна своей любовью к дорогим украшениям и брендовым нарядам. Она не упускает возможности похвастаться новыми покупками перед своими 44,7 млн подписчиков в Instagram. Так, в последнем сторис знаменитость показала новенькую сумочку и украшения с бриллиантами.

На опубликованном фото – расшитая блестками сумочка Chanel, которая сейчас продается по цене $5095.

В комплекте к этому аксессуару Блейк демонстрирует инкрустированный бриллиантами браслет с милой подвеской в виде лимона и кольцо на мизинце с массивным бриллиантом.

Публикацию Лайвли сопроводила песней Донована "Mellow Yellow", намекая на цвет дорогих покупок.

Актриса радуется новым покупкам Фото: Instagram blakelively

Сейчас актриса работает над фильмом "Простая просьба 2". На съемках в Риме актрису сфотографировали в платье-сетке из жемчуга, под которое она надела белое атласное боди.

"Простая просьба 2" – продолжение фильма 2018 года "Простая просьба", снятого по одноименному роману Дарси Белл. После выхода в кинотеатрах картина собрала около $97 миллионов при бюджете в $20 миллионов. В картине Блейк играет Эмили Нельсон.

Помимо съемок в фильме "Простая просьба 2", Блейк появится в предстоящем фильме "Все заканчивается с нами", который выйдет в кинотеатрах уже 9 августа.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт, лучшая подруга Блейк Лайвли, назвала имя самой младшей дочери актрисы и ее мужа Райана Рейнольдса.