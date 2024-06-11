Блейк Лайвлі похвалилася сумочкою за $5100 (фото)

Знаменитість не приховує, що любить преміальні бренди. Вона часто балує себе новими покупками, вартість яких обчислюється тисячами доларів.

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі відома своєю любов'ю до дорогих прикрас і брендового вбрання. Вона не втрачає можливості похвалитися новими покупками перед своїми 44,7 млн підписників в Instagram. Так, в останньому сторіс знаменитість показала новеньку сумочку і прикраси з діамантами.

На опублікованому фото — розшита блискітками сумочка Chanel, яка зараз продається за ціною $5095.

У комплекті до цього аксесуара Блейк демонструє інкрустований діамантами браслет з милою підвіскою у вигляді лимона і каблучку на мізинці з масивним діамантом.

Публікацію Лайвлі супроводила піснею Донована "Mellow Yellow", натякаючи на колір дорогих покупок.

Актриса радіє новим покупкам Фото: Instagram blakelively

Зараз актриса працює над фільмом "Просте прохання 2". На зйомках у Римі акторку сфотографували в сукні-сітці з перлів, під яку вона одягла біле атласне боді.

"Просте прохання 2" — продовження фільму 2018 року "Просте прохання", знятого за однойменним романом Дарсі Белл. Після виходу в кінотеатрах картина зібрала близько $97 мільйонів при бюджеті в $20 мільйонів. У картині Блейк грає Емілі Нельсон.

Крім зйомок у фільмі "Просте прохання 2", Блейк з'явиться в майбутньому фільмі "Все закінчується з нами", який вийде в кінотеатрах вже 9 серпня.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт, найкраща подруга Блейк Лайвлі, назвала ім'я наймолодшої доньки акторки та її чоловіка Раяна Рейнольдса.