Аlyona alyona вышла на публику в костюме в котором представляла Украину на Евровидении 2024 (фото)

alyona alyona пришла на киевскую барахолку в сценическом образе с Евровидения 2024. Рэперша таким образом решила собрать донаты на нужды ВСУ.

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая в мае вместе с Jerry Heil получила 3 место на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме появилась на людях в сценическом образе. Произошло это в эти выходные в Киеве на "Кураж Базаре", сообщили менеджеры певицы.

Алена Алена Фото: Фото от менеджера

На событие рэперша решила одеть полный образ в котором выступала на главной сцене Евровидения 2024. alyona alyona даже прихватила с собой меч, который она вынимала из волос во время выступления. Поскольку, исполнительница прихватила с собой даже 3-х килограммовую кольчугу, все желающие могли сделать фото в ней и тем самым помочь донатом на нужды армии.

Стоит отметить, что костюм alyona alyona был создан в дуэте дизайнеров украинского бренда LUVI.

Напомним, что уже 25 июня во Львове и 28 июня в Киеве, alyona alyona и Jerry Heil выступят с концертами, где споют свои известные песни.

Справка

"Кураж Базаре" — это столичная барахолка, на которой звездные гости продавая свои собственные вещи, собирали средства на нужды ВСУ через Фонд "Вернись живым".

Напомним, ранее мы писали, что alyona alyona и Jerry Heil представили кавер на песню, которая победила на Евровидении 2024.

Кроме этого, Фокус писал, что кот Степан поздравил alyona alyona с "бронзой" на Евровидении.