"Безупречный стиль": София Ричи курировала подборку летних нарядов Tommy Hilfiger (фото)

Модель в этом году стала послом Tommy Hilfiger. София Ричи показала, как можно сочетать вещи и представила варианты идеального гардероба.

За последние несколько лет гардероб знаменитой топ-модели Софии Ричи Грейндж стал одним из самых желанных в мире, поэтому неудивительно, что дизайнер Томми Хилфигер попросил модель курировать летнюю коллекцию своего бренда, сообщает Harpers Bazaar.

Софию Ричи, которая в этом году была объявлена послом Tommy Hilfiger, знаменитый модельер пригласил помочь фанатам сориентироваться в летнем стиле. Ей предоставилась возможность продемонстрировать свой элегантный стиль, составив луки из 12 предметов одежды.

"У Софии безупречный стиль, который вдохновляет целое поколение. Я так рад увидеть нашу летнюю коллекцию ее глазами, поскольку она привносит в составление модных образов свой личный взгляд", — объяснил Томми Хилфигер.

Ричи придерживалась классики, выбирая для своей коллекции универсальные и простые в исполнении вещи. На снимках она изображена в футболке с логотипом, связанном крючком платье, мешковатых джинсы, лоферах и однобортном пиджаке.

"В летней коллекции Томми есть все для идеального летнего гардероба. Эта подборка милых, легких классических вещей для теплой погоды создана, чтобы подчеркнуть ваш стиль и заставить вас чувствовать себя свободно и уверенно. Это моя подборка для идеального летнего момента", — прокомментировала модель свой выбор одежды.

Это первый большой проект Софии для бренда, но, вероятно, впереди будет еще много чего, поскольку модель подписала двухлетний договор о сотрудничестве с брендом Tommy Hilfiger.

Ранее, 22 апреля, Фокус писал, что София Ричи с мужем отметили первую годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака в апреле 2023 года на пышной церемонии на юге Франции.