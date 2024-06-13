Лечится текилой: Дуэйн Джонсон "Скала" получил травму на съемочной площадке (видео)

Дуэйн "Скала" Джонсон — профессиональный рестлер WWE и один из самых успешных актеров Голливуда. Его фильмы собрали более 10,5 миллиардов долларов по всему миру.

Американский киноактер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом "Скала", недавно получил травму на съемках своего будущего фильма. Он 11 июня откровенно поделился подробностями случившегося со своими подписчиками в Instagram.

Во время съемок нового фильма под названием "Сокрушительная машина", в центре которого — жизнь легенды ММА Марка Керра, актер получил травму руки. Джонсон с юмором заметил: "Каждый раз, когда ваш фильм называется "Сокрушительная машина", вас обязательно разобьют". Он демонстрировал поврежденный локот, описывая его так: "Похоже, у меня в нижней части локтя дыня… Меня довольно сильно ударили".

Дуэйн отметил, прежде чем пройти МРТ, ему нужно подождать, пока опухоль спадет. Он поделился мудростью своего отца, который говорил: "День без боли подобен дню без солнечного света, мальчик".

Обращаясь к своим поклонникам за советом по поводу эффективных противовоспалительных средств, он поделился своим вариантом лечения. Джонсон перед камерой поднял бокал с текилой собственной марки "Teremana" и, сделав глоток, сказал: "Ура! Уже лучше".

Многие фанаты в комментариях предложили звезде свои методы лечения и "оценили" отек его локтя: "Вырастил еще один бицепс на локте", "Добро пожаловать в мир ММА, брат!", "Похоже на острый бурсит. Лед, компрессионная повязка и, возможно, дренирование! О да, определенно нужен лечебный раствор", "Арника отлично помогает при воспалениях. Вы можете принимать ее в растворимых таблетках или наносить местно", "Мой дедушка считал, что ежевичный коньяк — это лекарство от всех недугов, попробуйте", "Результат всех сложных раундов. Поправляйся".

Напомним, 3 апреля сообщалось, что лысый Дуэйн "Скала" Джонсон начал продавать мужской шампунь. Актер запустил собственную линейку мужской уходовой косметики.