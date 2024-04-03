Лысый Дуэйн "Скала" Джонсон начал продавать мужской шампунь (видео)

Актер запустил собственную линейку мужской уходовой косметики. Среди прочего он продает и шампунь.

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51-летний голливудский актер Дуэйг "Скала" Джонсон по примеру многих звездных коллег подался еще и в бизнес, запустив в прошлом месяце линию по уходу за мужской кожей Papatui. Актер, среди прочего, решил продавать и шампуни. В соцсетях над ним уже вовсю шутят, поскольку знаменитость совершенно лысый. В TikTok уже завирусился ролик, где одна из посетительниц магазина Target открывает для себя этот продукт.

"Боже, этому человеку нечего делать в отделе шампуней. И вот он рекламирует свой Papatui. Доверяю ли я The Rock, чтобы знать, что лучше для моих волос? "Я вообще не рекламирую этот продукт. Мне это показалось забавным", — сказала она.

Клип девушка подписала:

"Если вы когда-нибудь чувствовали, что не созданы для этой работы, делайте заметки на камне".

Люди заполонили раздел комментариев и выразили свои мысли о продукте, поскольку не могли сдержать смех.

"Интересно, о чем они думали", "Его не заперли, потому что они знают, что шампунь для волос от человека без волос не украдут", "Если вы когда-нибудь почувствуете себя дисквалифицированным или у вас появится синдром самозванца, просто помните, что Дуэйн Джонсон использует свои изображения для рекламы шампуня для волос", "Если бы только был какой-нибудь другой полинезийский актер, который… ох, я не знаю, известен своими волосами или чем-то еще… они могли бы использовать", – пишут пользователи под видео.

Когда Джонсон запустил линию, продукты которой стоят менее $10 за единицу, он сообщил об этом в СМИ.

"Добро пожаловать в мир моей мужской заботы @papatui_". Как вы, ребята, знаете, я сторонник хорошего самочувствия, ухода за собой и того, чтобы мужчины лучше заботились о себе. И хотя мы, возможно, не всегда говорим об этом, мы, ребята, хотим выглядеть лучше и чувствовать себя лучше. В Papatui я работал напрямую с лучшими в своем классе учеными и экспертами, чтобы убедиться, что все наши продукты высокого качества, эффективны и доступны для всех. Самое главное, я хотел создать линейку продуктов, которым вы можете доверять, чтобы вы могли выглядеть, чувствовать и пахнуть потрясающе", — заявил актер.

Он добавил, что каждый продукт Papatui не содержит парабенов, сульфатов, ПЭГ (полиэтиленгликоля), красителей, признавая, что все это "плохо", и во многих продуктах нет в Papatui.

Ранее Фокус писал, что дочки Дуэйна Джонсона сделали с его лысиной.