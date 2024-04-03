Лисий Дуейн "Скеля" Джонсон почав продавати чоловічий шампунь (відео)

Актор запустив власну лінійку чоловічої доглядової косметики. Серед іншого він продає і шампунь.

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51-річний голлівудський актор Дуейг "Скеля" Джонсон за прикладом багатьох зоряних колег подався ще й у бізнес, запустивши минулого місяця лінію з догляду за чоловічою шкірою Papatui. Актор, серед іншого, вирішив продавати і шампуні. У соцмережах над ним уже щосили жартують, оскільки знаменитість абсолютно лисий. У TikTok вже завірусився ролик, де одна з відвідувачок магазину Target відкриває для себе цей продукт.

"Боже, цій людині нічого робити у відділі шампунів. І ось він рекламує свій Papatui. Чи довіряю я The Rock, щоб знати, що краще для мого волосся? "Я взагалі не рекламую цей продукт. Мені це здалося кумедним", — сказала вона.

Кліп дівчина підписала:

"Якщо ви коли-небудь відчували, що не створені для цієї роботи, робіть нотатки на камені".

Люди заполонили розділ коментарів і висловили свої думки про продукт, оскільки не могли стримати сміх.

"Цікаво, про що вони думали", "Його не замкнули, бо вони знають, що шампунь для волосся від людини без волосся не вкрадуть", "Якщо ви колись почуватиметесь дискваліфікованим або у вас з'явиться синдром самозванця, просто пам'ятайте, що Двейн Джонсон використовує свої зображення для реклами шампуню для волосся", "Якби тільки був якийсь інший полінезійський актор, який… ох, я не знаю, чи відомий своїм волоссям, чи чимось іще… вони могли б використати", — пишуть користувачі під відео.

Коли Джонсон запустив лінію, продукти якої коштують менше ніж $10 за одиницю, він повідомив про це у ЗМІ.

"Ласкаво просимо у світ моєї чоловічої турботи @papatui_". Як ви, хлопці, знаєте, я прихильник гарного самопочуття, догляду за собою і того, щоб чоловіки краще дбали про себе. І хоча ми, можливо, не завжди говоримо про це, ми, хлопці, хочемо мати кращий вигляд і почуватися краще. У Papatui я працював безпосередньо з найкращими у своєму класі вченими та експертами, щоб переконатися, що всі наші продукти високої якості, ефективні й доступні для всіх. Найголовніше, я хотів створити лінійку продуктів, яким ви можете довіряти, щоб ви могли мати приголомшливий вигляд, почуватися і пахнути приголомшливо", — заявив актор.

Він додав, що кожен продукт Papatui не містить парабенів, сульфатів, ПЕГ (поліетиленгліколю), барвників, визнаючи, що все це "погано", і в багатьох продуктах немає в Papatui.

Раніше Фокус писав, що дочки Двейна Джонсона зробили з його лисиною.