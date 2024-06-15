15 июня 2024 года: пророка Амоса — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя купаться в водоемах и ходить в лес. Если сегодня обильная роса — будет урожайный год.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Амоса и мученика Фита Римского. Пророк Амос был израильским пророком, жившим около VIII века до н.э., который проповедовал слова Божии и обличал несправедливость в обществе. Мученик Фит Римский исповедовал христианскую веру и отдал свою жизнь за нее, став образцом преданности.
Что нельзя делать 15 июня:
- купаться в водоемах;
- ходить в лес;
- давать овес животным;
- жадничать.
Народные приметы и поверья:
- обильная роса — будет урожайный год;
- хорошо слышно кузнечиков — к дождю;
- пришел Амос — пошел овес в рост;
- появилось много мух — будет хороший урожай гречихи.
День ангела празднуют:
Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Семен, Федор.
Родились 15 июня:
1941 год – Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;
1964 год — Кортни Кокс, американская актриса, кинорежиссер и продюсер (исполнительница одной из главных ролей в сериале "Друзья").
Также в этот день:
1834 год — открывают Киевский университет;
1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;
2007 год — проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Никита";
2014 год — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказывает свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2024 года