15 июня 2024 года: пророка Амоса — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя купаться в водоемах и ходить в лес. Если сегодня обильная роса — будет урожайный год.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Амоса и мученика Фита Римского. Пророк Амос был израильским пророком, жившим около VIII века до н.э., который проповедовал слова Божии и обличал несправедливость в обществе. Мученик Фит Римский исповедовал христианскую веру и отдал свою жизнь за нее, став образцом преданности.

Что нельзя делать 15 июня:

купаться в водоемах;

ходить в лес;

давать овес животным;

жадничать.

Народные приметы и поверья:

обильная роса — будет урожайный год;

хорошо слышно кузнечиков — к дождю;

пришел Амос — пошел овес в рост;

появилось много мух — будет хороший урожай гречихи.

День ангела празднуют:

Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Семен, Федор.

Родились 15 июня:

1941 год – Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;

1964 год — Кортни Кокс, американская актриса, кинорежиссер и продюсер (исполнительница одной из главных ролей в сериале "Друзья").

Также в этот день:

1834 год — открывают Киевский университет;

1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;

2007 год — проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Никита";

2014 год — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказывает свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".

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