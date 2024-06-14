Певец ALEKSEEV засветился с известной блогершей с которой ему приписывают роман

Даша Кубик и Никита Алексеев уже неоднократно появлялись в одной компании держась за руки. Именно поэтому поклонники подозревают, что между певцом и юмористкой роман.

31-летнего певца Никиту Алексеева, выступающего под сценическим именем Alekseev, заподозрили в романе с блогершей-юмористкой Дашей Кубик. В сети появилось видео в котором парочка прогуливается по ТРЦ держась за руки.

Стоит отметить, что ранее парочку видели вместе на отдыхе в Одессе. После этого поклонники Алексеева заподозрили, что он разошелся со своей девушкой-россиянкой Ульяной Синицкой. Девушка имеет российское гражданство, однако изъявила желание получить украинское и стала на учет СБУ. Однако официально ни Синицкая, ни Алексеев не подтвердили, что они не вместе.

Сам же певец отказывается комментировать статус своей личной жизни. Тем не менее певец продолжает подогревать слухи с Дашей Кубик.

Кто такая Даша Кубик

Даша Кубик — юмористка и блогер родом из Одесской области. Девушке 26 лет. За блогом девушки на странице в Инстаграм следит более 423 тысяч подписчиков.

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