Співак ALEKSEEV засвітився з відомою блогеркою з якою йому приписують роман

Даша Кубік та Микита Алєксєєв вже неодноразово з'являлися в одній компанії тримаючись за руки. Саме тому шанувальники підозрюють, що між співаком і гумористкою роман.

31-річного співака Микиту Алєксєєва, який виступає під сценічним ім’ям Alekseev, запідозрили в романі з блогеркою-гумористкою Дашею Кубік. В мережі з’явилося відео в якому парочка прогулюється по ТРЦ тримаючись за руки.

Варто зазначити, що раніше парочку бачили разом на відпочинку в Одесі. Після цього шанувальники Алєксєєва запідозрили, що він розійшовся зі своєю дівчиною-росіянкою Уляною Синицькою. Дівчина має російське громадянство, однак виявила бажання отримати українське і стала на облік СБУ. Однак офіційно ні Синицька, ні Алєксєєв не підтвердили, що вони не разом.

Сам же співак відмовляється коментувати статус свого особистого життя. Тим не менш співак продовжує підігрівати чутки з Дашею Кубік.

Хто така Даша Кубік

Даша Кубік — гумористка та блогерка родом з Одеської області. Дівчині 26 років. За блогом дівчини на сторінці в Інстаграм слідкує понад 423 тисячі підписників.

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