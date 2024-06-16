16 июня 2024 года: святителя Тихона — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и работать с тестом, а также лениться.
Что случилось 16 июня?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Тихона. Он жил он на Кипре в V веке, с детства восхищался Священным Писанием, из-за чего в юности стал дьяконом, а позже и епископом. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с идолопоклонством.
Также 16 июня — Международный день отца и День отца в Украине.
Что нельзя делать 16 июня:
- обижаться на кого-то;
- лениться;
- работать с тестом.
Народные приметы и поверья:
- с утра папоротник скручивает листья – к жаркому дню;
- на окнах осела роса — к дождю;
- мелкие капли дождя — значит он ненадолго;
- Млечный путь ясен — погода улучшиться.
День ангела празднуют:
Михаил, Тихон.
Родились 16 июня:
1313 год — Джованни Бокаччо (ум. 1375), итальянский писатель и поэт, автор "Декамерона".
1990 год — Джон Ньюмен, британский певец, музыкант, автор-исполнитель.
Также в этот день:
1903 год — создают компанию Ford Motor;
1919 год — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признает независимость УНР;
1934 год — в Харькове открывается первый съезд писателей Украины и создают Союз писателей Украины (СПУ);
1998 год — впервые в прямом эфире по Интернету показывают роды (40-летняя американка из Флориды, согласившаяся на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон).
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