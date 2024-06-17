17 июня 2024 года: Мануила, Савела и Измаила — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя занимать денег и ругаться. Если пошел дождь во второй половине дня — будет лить до ночи.
Что случилось 17 июня?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, мать-христианка воспитывала их по-божьему. Взрослыми они ушли на службу, попали к царю Юлиану Отступнику, а тот узнал, что братья христиане и бросил их в темницу. Там Юлиан долго мучил Мануила, Савела и Измаила, заставляя отречься от веры, а после отказа их казнили.
Что нельзя делать 17 июня:
- занимать деньги;
- ругаться;
- пренебрегать своей безопасностью.
Народные приметы и поверья:
- вечерняя радуга к хорошей погоде;
- гроза — будет большой урожай;
- дождь во второй половине дня будет лить до ночи;
- на траве утром нет росы — ждите дождь.
День ангела празднуют:
Измаил, Кирилл, Максим, Пелагея, Савелий.
Также в этот день:
1579 год — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением ("Новый Альбион").
1885 год — в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки — статуя Свободы.
1970 год — Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.
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