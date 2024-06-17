Деми Мур трогательно поздравила Брюса Уиллиса с Днем отца (фото)

Голливудский актер пять раз стал отцом. У него также есть внучка Луэтта.

61-летняя американская актриса Деми Мур трогательно обратилась к бывшему мужу, 69-летнему Брюсу Уиллису, в День отца 2024. Архивными кадрами с голливудским актером Деми поделилась в Instagram.

"Поздравляем с Днем отца нашего любимого папу девочек. Мы любим тебя", — написала актриса.

В частности, Мур показала кадры экс-возлюбленного с тремя их дочерьми — Румер, Скаут и Таллулой. Также Брюс предстал на фото с наследницами от второй жены Эммы Хеминг — Мейбл и Эвелин. Таким образом "крепкий орешек" стал отцом пяти дочерей. В 2023 году у актера родилась первая внучка Луэтта.

Брюс Уиллис с дочерьми

Тем временем Эмма Хеминг-Уиллис также показала несколько кадров возлюбленного с его детьми.

"С Днем отца этого особенного мужчину. Я на самом деле не могу даже представить его с сыном. Он лучший отец для наших девочек", — написала жена голливудского актера.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: скріншот Брюс Уиллис с дочерью Фото: скріншот

Сейчас многодетный отец отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Напомним, Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с Днем отца 2024.

Также Фокус писал о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса.