Демі Мур зворушливо привітала Брюса Вілліса з Днем батька (фото)

Голлівудський актор пʼять разів став батьком. У нього також є онука Луетта.

61-річна американська акторка Демі Мур зворушливо звернулася до колишнього чоловіка, 69-річного Брюса Вілліса, у День батька 2024. Архівними кадрами з голлівудським актором Демі поділилася в Instagram.

"Вітаємо з Днем батька нашого улюбленого тата дівчаток. Ми любимо тебе", — написала акторка.

Зокрема, Мур показала кадри екскоханого з трьома їхніми доньками — Румер, Скаут та Таллулою. Також Брюс постав на фото зі спадкоємицями від другої дружини Емми Гемінг — Мейбл та Евелін. Таким чином "міцний горішок" став батьком пʼяти доньок. У 2023 році в актора народилася перша онука Луетта.

Брюс Вілліс з доньками

Тим часом Емма Гемінг-Вілліс також показала кілька кадрів коханого з його дітьми.

"З Днем батька цього особливого чоловіка. Я насправді не можу навіть уявити його із сином. Він найкращий батько для наших дівчаток", — написала дружина голлівудського актора.

Брюс Вілліс з доньками Фото: Скріншот Брюс Вілліс з донькою Фото: Скріншот

Наразі багатодітний батько відійшов від акторської карʼєри, оскільки йому діагностували спочатку афазію, а згодом деменцію. Уся його родина часто збирається разом, аби підтримати близьку людину у важкий період.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з Днем батька 2024.

Також Фокус писав про стан хворого на деменцію Брюса Вілліса.