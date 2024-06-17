Анджелина Джоли с дочерью Вивьен появились в парных образах на публике (фото)

15-летняя Вивьен работает с мамой над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры". Накануне они посетили ежегодную церемонию.

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в компании дочери Вивьен. Об этом пишет People.

49-летняя звезда экрана появилась в мятно-зеленом драпированном платье Atelier Versace, прибыв на церемонию вручения премии "Тони" со своей 15-летней дочерью Вивьен в Нью-Йорке.

Анджелина, которая позировала в роскошном бархатном наряде, распустила свои пряди карамельного оттенка, сделав легкий макияж.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Getty Images

Вивьен, которую Джоли воспитывает с бывшим мужем Брэдом Питтом, надела изумрудную жилетку и брюки с белой блузой на пуговицах, держа маму за руку на красной дорожке.

Голливудская звезда вышла на сцену во время церемонии, представив актерский состав "Аутсайдеров", спектакля, над которым Анджелина работала со своей дочерью-подростком.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Getty Images

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: Мэддокс, 22, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и близнецы Вивьен и Нокс, 15. Практически со всеми ними у голливудского актера напряженные отношения после развода с Джоли. Наследники актера даже отказываются от его фамилии, в частности, это сделала и Вивьен.

Напомним, Брэд Питт хочет помириться с Вивьен.

Также Фокус писал о сложных отношениях Брэда Питта с детьми.