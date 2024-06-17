Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн зʼявилися в парних образах на публіці (фото)

15-річна Вівʼєн працює з мамою над бродвейською виставою "Аутсайдери". Напередодні вони відвідали щорічну церемонію.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку в компанії доньки Вівʼєн. Про це пише People.

49-річна зірка екрану зʼявилася в м’ятно-зеленій драпірованій сукні Atelier Versace, прибувши на церемонію вручення премії "Тоні" зі своєю 15-річною донькою Вів’єн у Нью-Йорку.

Анджеліна, яка позувала в розкішному оксамитовому вбранні, розпустила свої пасма карамельного відтінку, зробивши легкий макіяж.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн Фото: Getty Images

Вів’єн, яку Джолі виховує з колишнім чоловіком Бредом Піттом, одягла смарагдову жилетку та штани з білою блузою на ґудзиках, тримаючи маму за руку на червоній доріжці.

Голлівудська зірка вийшла на сцену під час церемонії, представивши акторський склад "Аутсайдерів", вистави, над якою Анджеліна працювала зі своєю донькою-підлітком.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн Фото: Getty Images

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: Меддокс, 22, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і близнюки Вів'єн і Нокс, 15. Практично зі всіма ними в голлівудського актора напружені стосунки після розлучення з Джолі. Спадкоємці актора навіть відмовляються від його прізвища, зокрема, це зробила і Вівʼєн.

Нагадаємо, Бред Пітт хоче помиритися з Вівʼєн.

Також Фокус писав про складні стосунки Бреда Пітта з дітьми.