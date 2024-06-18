Noize MC выступил в Испании на украинском и в футболке "Азов" (видео)
РосСМИ немедленно обвинили музыканта, который называет себя "пацифистом", в поддержке украинского полка "Азов". Но Нойз вышел на сцену в футболке с принтом поезда.
Российский певец Noize MC выступил на концерте в испанской Валенсии в футболке с надписью "Азов" и спровоцировал скандал в соцсетях. Журналисты как пропагандистских, так и оппозиционных российских СМИ написали, что принт повторял символику украинского полка "Азов", тогда как на одежде певца было фото поезда. Об этом пишет "Эхо".
Видео, вызвавшее бурную реакцию, было опубликовано в TikTok пользователем под ником Sergio Marchuk. Концерт прошел еще в конце мая, но видео стало вирусным только сейчас. Также пользователь опубликовал видео того, как Noize MC исполняет песню на украинском языке.
Автор видео отметил, что на концерте Ивана Алексеева (настоящее имя Noize MC) кто-то из зрителей развернул флаг украинского полка "Азов" с подписями.
Увидев это со сцены, музыкант расстегнул комбинезон и показал футболку, на которой также виднелась надпись "Азов". При детальном рассмотрении оказалось, что на футболке Нойса не эмблема "Азова", а принт с фото фирменного поезда "УЗ" "Азов", который курсировал между Киевом и Мариуполем и перестал выполнять свой маршрут после полномасштабного вторжения России в Украину. Город находится под российской оккупацией с 20 мая 2022 года, после того как защитники Мариуполя после боев на "Азовстали" сдались в плен. Во время боев город был практически разрушен.
Большинство военнослужащих — в частности, морских пехотинцев, пограничников, нацгвардейцев находятся в заключении до сих пор, несмотря на договоренности с РФ. В частности, и около тысячи представителей полка "Азов".
Noize MC неоднократно отмечал, что придерживается антивоенных взглядов. С началом войны певец вместе с семьей переехал в Вильнюс "по политическим соображениям". В марте 2022 года он выступил на антивоенном фестивале Sound of Peace в Берлине. В апреле-мае принял участие в совместном с Монеточкой благотворительном туре Voices of Peace, деньги от продажи билетов на который были направлены на медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь мирным жителям Украины.
Напомним, ранее Фокус писал о том, какова судьба пленных защитников Мариуполя и где они находятся.