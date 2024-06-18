Noize MC выступил в Испании на украинском и в футболке "Азов" (видео)

РосСМИ немедленно обвинили музыканта, который называет себя "пацифистом", в поддержке украинского полка "Азов". Но Нойз вышел на сцену в футболке с принтом поезда.

Российский певец Noize MC выступил на концерте в испанской Валенсии в футболке с надписью "Азов" и спровоцировал скандал в соцсетях. Журналисты как пропагандистских, так и оппозиционных российских СМИ написали, что принт повторял символику украинского полка "Азов", тогда как на одежде певца было фото поезда. Об этом пишет "Эхо".

Видео, вызвавшее бурную реакцию, было опубликовано в TikTok пользователем под ником Sergio Marchuk. Концерт прошел еще в конце мая, но видео стало вирусным только сейчас. Также пользователь опубликовал видео того, как Noize MC исполняет песню на украинском языке.

Выступление Noize MC в Валенсии в футболке "Азов"

Автор видео отметил, что на концерте Ивана Алексеева (настоящее имя Noize MC) кто-то из зрителей развернул флаг украинского полка "Азов" с подписями.

Увидев это со сцены, музыкант расстегнул комбинезон и показал футболку, на которой также виднелась надпись "Азов". При детальном рассмотрении оказалось, что на футболке Нойса не эмблема "Азова", а принт с фото фирменного поезда "УЗ" "Азов", который курсировал между Киевом и Мариуполем и перестал выполнять свой маршрут после полномасштабного вторжения России в Украину. Город находится под российской оккупацией с 20 мая 2022 года, после того как защитники Мариуполя после боев на "Азовстали" сдались в плен. Во время боев город был практически разрушен.

Вагон поезда "Азов" Фото: Wikipedia

Флаг с символикой полка "Азов" на демонстрации Фото: Getty Images

Большинство военнослужащих — в частности, морских пехотинцев, пограничников, нацгвардейцев находятся в заключении до сих пор, несмотря на договоренности с РФ. В частности, и около тысячи представителей полка "Азов".

Noize MC неоднократно отмечал, что придерживается антивоенных взглядов. С началом войны певец вместе с семьей переехал в Вильнюс "по политическим соображениям". В марте 2022 года он выступил на антивоенном фестивале Sound of Peace в Берлине. В апреле-мае принял участие в совместном с Монеточкой благотворительном туре Voices of Peace, деньги от продажи билетов на который были направлены на медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь мирным жителям Украины.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какова судьба пленных защитников Мариуполя и где они находятся.