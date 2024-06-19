Андре Тан показал, с чем эффектно сочетать белый цвет летом (фото)

Белый цвет в сочетании с другими оттенками дает неожиданный эффект.

Белый цвет – хит лета, утверждает известный украинский дизайнер Андре Тан. Однако не обязательно быть в белом с ног до головы. Этот благородный цвет можно сочетать с другими оттенками и создавать по-настоящему яркие и дорогие летние образы. Своими идеями и поделился гуру моды.

Белый+молочный

Нежное сочетание, которое подарит вам чувство уюта и комфорта.

Белый + небесно-голубой

Это нежная классика, которая всегда актуальна. Можно сочетать белые шорты или юбку и голубую рубашку, или надеть голубые брюки с белым верхом.

Белый + сливочно-желтый

Это теплое и солнечное сочетание сейчас переживает пик популярности. Оно смотрится интересно и свежо.

Белый+розовый

Нежное и романтическое сочетание, которое освежит образ и сделает его более легким. Изюминки ему добавят аксессуары таких же расцветок.

Белый + оранжевый:

Пожалуй, это наиболее яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченным в летний день. Оно поднимает настроение и делает образ незабываемым.

Белый + бежевый

Это универсальное сочетание, которое подойдет для создания базового гардероба. Эти два цвета любой образ делают на порядок дороже и элегантнее.

Белый + красный

Такое яркое сочетание подчеркнет вашу женственность и придаст образу игривости.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал пять модных трендов для женщин.