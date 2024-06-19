Андре Тан показав, з чим ефектно поєднувати білий колір влітку (фото)

Білий колір у поєднанні з іншими відтінками дає несподіваний ефект.

Білий колір — хіт літа, стверджує відомий український дизайнер Андре Тан. Однак не обов'язково бути в білому з ніг до голови. Цей благородний колір можна поєднувати з іншими відтінками і створювати по-справжньому яскраві та дорогі літні образи. Своїми ідеями і поділився гуру моди.

Білий+молочний

Ніжне поєднання, яке подарує вам відчуття затишку і комфорту.

Білий + небесно-блакитний

Це ніжна класика, яка завжди актуальна. Можна поєднувати білі шорти або спідницю та блакитну сорочку, або вдягнути блакитні штани з білим верхом.

Білий + вершково-жовтий

Це тепле і сонячне поєднання зараз переживає пік популярності. Воно має цікавий і свіжий вигляд.

Білий+рожевий

Ніжне і романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким. Родзинки йому додадуть аксесуари таких же забарвлень.

Білий + помаранчевий:

Мабуть, це найяскравіше і найжиттєрадісніше поєднання, яке не залишить вас непоміченим у літній день. Воно піднімає настрій і робить образ незабутнім.

Білий + бежевий

Це універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардероба. Ці два кольори будь-який образ роблять на порядок дорожчим і елегантнішим.

Білий + червоний

Таке яскраве поєднання підкреслить вашу жіночність і додасть образу грайливості.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав п'ять модних трендів для жінок.