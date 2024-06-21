Сандра Буллок снимется в продолжении культовой комедии вместе с Николь Кидман

Оригинальный фильм вышел в 1998 году и, несмотря на провальные кассовые сборы, не "отбившие" бюджет картины, стал настоящей классикой.

59-летняя американская актриса Сандра Буллок снова сыграет одну из главных ролей в комедийном романтическом фильме "Практическая магия 2", первая часть которого вышла в 1998 году, пишет People.

Обсуждая новую работу на вечеринке режиссера Гриффина Данна, посвященной книге его воспоминаний "Пятничный дневной клуб: семейные мемуары", звезда пошутила:

"А вот и беда, но хорошая беда".

Она похвалила режиссера, высоко отметив его работу.

"У вас такое чувство, будто вы всегда находились на заднем сиденье и переживали все это вместе с ним. Он прожил больше жизней, чем кошка. Я не знаю никого, кто испытал бы столько, сколько он, и который все еще может найти любовь и юмор даже в самых мрачных местах", – подчеркнула Сандра.

Аналогичное заявление на прошлой неделе сделала и Николь Кидман, сыгравшая в картине вторую главную роль. Она подтвердила, что они с Буллок воссоединятся, чтобы повторить своих персонажей в новом проекте.

Студия Warner Bros. тоже объявила о перезапуске ленты, опубликовав отрывки с Буллок и Кидман около двух недель назад.

Оригинальный фильм был основан на одноименном романе Элис Хоффман 1995 года. История повествует о двух сестрах-сиротах, Салли (Баллок) и Джиллиан Оуэнс (Кидман), происходящих из давнего рода ведьм. Девочек воспитывали их эксцентричные тетушки, которых сыграли Стокард Ченнинг и Дайэнн Уист.

"Практическая магия" заработала во всем мире $68,3 миллиона, что ниже бюджета в $75 миллионов. Несмотря на низкие кассовые сборы, фильм стал культовой классикой.

Трейлер фильма "Практическая магия"

По многочисленным просьбам Хоффман написала еще три книги о семье Оуэнсов.

"Я получила письма от читателей, в которых говорилось, что они хотят продолжения, хотят знать, что случилось с персонажами. Но я чувствовала, что хочу знать, как произошли эти персонажи, я хотела знать их историю. Поэтому я вернулась в прошлое и отправилась в 60-е годы в Нью-Йорк, в Гринвич-Виллидж. Это мое любимое время, и мне бы хотелось оказаться там прямо сейчас — и это было сплошное удовольствие", – рассказывала писательница еще в 2021 году.

Пока неизвестно, будет ли Данн участвовать в сиквеле. А вот Акива Голдсман, написавший сценарий 1998 года, уже дал добро на продолжение работы.

И Буллок, и Кидман будут продюсерами проекта.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок исполнила последнюю просьбу своего покойного бойфренда.