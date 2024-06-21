Сандра Буллок зніметься в продовженні культової комедії разом із Ніколь Кідман

Оригінальний фільм вийшов 1998 року і, попри провальні касові збори, що не "відбили" бюджет картини, став справжньою класикою.

59-річна американська акторка Сандра Буллок знову зіграє одну з головних ролей у комедійному романтичному фільмі "Практична магія 2", перша частина якого вийшла 1998 року, пише People.

Обговорюючи нову роботу на вечірці режисера Гріффіна Данна, присвяченій книзі його спогадів "П'ятничний денний клуб: сімейні мемуари", зірка пожартувала:

"А ось і біда, але хороша біда".

Вона похвалила режисера, високо відзначивши його роботу.

"У вас таке відчуття, ніби ви завжди перебували на задньому сидінні і переживали все це разом із ним. Він прожив більше життів, ніж кішка. Я не знаю нікого, хто пережив би стільки, скільки він, і який все ще може знайти любов і гумор навіть у найпохмуріших місцях", — підкреслила Сандра.

Аналогічну заяву минулого тижня зробила і Ніколь Кідман, яка зіграла в картині другу головну роль. Вона підтвердила, що вони з Буллок возз'єднаються, щоб повторити своїх персонажів у новому проєкті.

Студія Warner Bros. теж оголосила про перезапуск стрічки, опублікувавши уривки з Буллок і Кідман близько двох тижнів тому.

Оригінальний фільм був заснований на однойменному романі Еліс Гоффман 1995 року. Історія оповідає про двох сестер-сиріт, Саллі (Баллок) і Джилліан Оуенс (Кідман), котрі походять з давнього роду відьом. Дівчаток виховували їхні ексцентричні тітоньки, яких зіграли Стокард Ченнінг і Даєнн Віст.

"Практична магія" заробила в усьому світі $68,3 мільйона, що нижче за бюджет у $75 мільйонів. Попри низькі касові збори, фільм став культовою класикою.

Трейлер фільму "Практична магія"

На численні прохання Гоффман написала ще три книги про сім'ю Оуенсів.

"Я отримала листи від читачів, у яких йшлося про те, що вони хочуть продовження, хочуть знати, що сталося з персонажами. Але я відчувала, що хочу знати, як відбулися ці персонажі, я хотіла знати їхню історію. Тому я повернулася в минуле і вирушила в 60-ті роки до Нью-Йорка, у Грінвіч-Віллідж. Це мій улюблений час, і мені б хотілося опинитися там просто зараз — і це було суцільне задоволення", — розповідала письменниця ще 2021 року.

Поки невідомо, чи братиме Данн участь у сиквелі. А ось Аківа Голдсман, який написав сценарій 1998 року, вже дав добро на продовження роботи.

І Буллок, і Кідман будуть продюсерками проєкту.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок виконала останнє прохання свого покійного бойфренда.