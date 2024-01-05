Сандра Буллок виконала останнє прохання свого покійного бойфренда

У день 58-річчя Браяна Сандра розвіяла його прах над річкою Снейк у штаті Вайомінг. Браян Рендалл помер у серпні минулого року від важкої хвороби.

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59-річна американська акторка Сандра Буллок розвіяла прах покійного бойфренда Браяна Рендалла у Вайомінгу в день його 58-річчя у Вайомінгу над річкою Снейк у Джексон-Хоул. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сестра знаменитості Жезін Баллок-Прадо.

У кадрі — зимова річка Снейк.

"З днем народження, Брай. Сенді привела тебе до річки, як і обіцяла", — підписала пост Жезін.

Фотограф Браян Рендалл помер у віці 57 років 5 серпня 2023 року після трирічної боротьби з БАС (бічний аміотрофічний склероз). Це захворювання нервової системи, що вражає нервові клітини головного і спинного мозку. На цей момент ліків від нього не існує.

Він до останнього тримав у секреті свою хворобу, а після його смерті сім'я зробила офіційну заяву, подякувавши лікарям, які допомагали йому прожити якомога довше і зробили для цього все можливе.

Жезін розповідала, що Сандра дуже піклувалася про Браяна.

"Я переконана, що Брай знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже закидає свою приманку в бурхливі річки з лососем. БАС — жорстока хвороба, але є деяка розрада в тому, що в нього були найкращі опікуни в особі моєї чудової сестри та групи медсестер, яку вона зібрала, що допомагали їй доглядати за ним у їхньому домі", — розповіла Буллок-Прадо та закликала робити пожертви як Асоціації БАС, так і Массачусетській лікарні загального профілю.

Сандра і Браян вперше познайомилися 2015 року, коли він фотографував вечірку з нагоди дня народження її сина Луї. Пізніше того ж року, у жовтні, пара оприлюднила свої стосунки під час відвідування прем'єри фільму "Наш бренд — криза".

Востаннє Буллок і Рендалла фотографували разом у липні 2020 року, коли вони приїхали на невеличку вечірку з двома дітьми зірки, 13-річним Луї та 11-річною Лейлою, у Студіо-Сіті.

У Браяна також є 30-річна донька Скайлар від попередніх стосунків.

Буллок неодноразово говорила, що Рендалл — "кохання всього її життя". Заради того, щоб доглядати за ним, вона зробила річну перерву в кар'єрі.

Хоча Сандра і Браян ніколи не були одружені, їх бачили, як вони "обмінювалися клятвами" під час таємної церемонії, що відбулася в грудні 2017 року — за три роки до того, як фотографу поставили діагноз БАС. На ній також присутні близькі друзі та сім'я.

Близький друг повідомив Daily Mail, що "вони дійсно зробили це для дітей, щоб показати їм, що це назавжди". Після церемонії Луї і Лейла стали називати Браяна татом".

Церемонія відбулася на віллі "Три бджоли" Арпо Бюссона на острові Харбор на Багамах.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок повернулася до роботи після смерті коханої людини.