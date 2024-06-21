Эмма Стоун в шикарном лакированном платье появилась на популярном шоу (фото, видео)

Актриса в последнее время всячески продвигает новый фильм, где она сыграла одну из главных ролей. Премьера картины состоялась на 77-м Каннском кинофестивале.

Американская актриса Эмма Стоун в настоящее время занимается рекламой своего нового фильма "Виды доброты", который стал ее первым фильмом с тех пор, как она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные дела". 20 июня голливудскую звезду видели направляющейся в студию NBC на Манхэттене, чтобы выступить в программе "The Tonight Show Starring" с Джимми Фэллоном, сообщает Daily Mail.

Актриса взяла за правило фотографироваться с фанатами. Улыбаясь, она остановилась у входа в студию и поприветствовала поджидавших поклонников.

Актриса Эмма Стоун Фото: Getty Images

Для участия в телепередаче Эмма выбрала эффектное платье из лакированной кожи с открытыми плечами, которое выгодно подчеркнуло ее женственные формы. На талии платья был затянут ремень с пряжкой в виде сердца. Свой образ Стоун дополнила парой красных босоножек на высоких каблуках, небольшой сумкой Louis Vuitton и черными солнцезащитными очками. Из украшений на ней были лаконичные серьги и несколько колец с драгоценными камнями. Эмма нанесла сияющий макияж, выделив скулы персиковыми румянами и накрасив губы яркой розовой помадой. Волосы звезды были уложены прямо с пробором посередине.

В режиссерской работе Йоргоса Лантимоса "Виды доброты" помимо Эммы Стоун сыграли Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Хонг Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати и Хантер Шафер.

Премьера фильма состоялась 17 мая на 77-м Каннском кинофестивале. В кинотеатрах США картина выйдет на экраны 21 июня, а затем 28 июня в Великобритании и Ирландии.

Ранее, 28 января, Фокус писал, что знаменитая голливудская актриса Эмма Стоун продала свой роскошный особняк.