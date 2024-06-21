Известный украинский писатель пополнил ряды ВСУ

Мартын Якуб принял решение добровольно присоединиться к украинскому войску. Уже вскоре писатель отправится в учебный центр.

43-летний писатель Мартин Якуб, известный написанием криминальных романов "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели" принял решение вступить в ряды ВСУ. Своим решением писатель поделился у себя на странице в Фейсбук.

Мартын Якуб признался, что принял решение подписать контракт и стать на защиту Украины. Писатель уточнил, что уже подготовил все необходимые документы к поступлению на военную службу, а также прошел военно-врачебную комиссию.

В заметке Мартин пошутил, что уже успел даже сделать хорошие фотографии в форме.

Писатель уточнил, что уже на следующей неделе он отправится в учебный центр откуда начнется его путь военнослужащего.

Кто такой Мартин Якуба

Мартын Якуба родом из Житомира. Имеет образование политолога. Однако свою жизнь Мартын связал с написанием текстов. Сначала Мартин Якуб был автором и ведущим интеллектуально-развлекательного шоу "Martyn Yakub Sho°", популяризирующего литературу и украинских писателей. В 2023 году стал создателем проекта "Живые "расстрелянные".

Имеет в активе два криминальных романа. Первый "Мертвые Модели" вышел в свет в 2019 году за который он стал финалистом "Книга года BBC-2019". Второй "Не твое собачье дело" увидел свет в 2021.

Напомним, ранее мы писали, что актриса сериала "Женский доктор" присоединилась в ряды ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Анатолий Анатолича с шестого раза направили на ВВК.