Відомий український письменник поповнив лави ЗСУ

Мартин Якуб прийняв рішення добровільно приєднатися до українського війська. Вже незабаром письменник відправиться в навчальний центр.

43-річний письменник Мартин Якуб, відомий написанням кримінальних романів "Не твоє собаче діло" та "Мертві моделі" прийняв рішення вступити до лав ЗСУ. Своїм рішенням письменник поділився у себе на сторінці в Фейсбук.

Мартин Якуб зізнався, що прийняв рішення підписати контракт та стати на захист України. Письменник уточнив, що вже підготував усі необхідні документи до вступу на військову службу, а також пройшов військово-лікарську комісію.

У дописі Мартин пожартував, що вже встиг навіть зробити гарних фотографій у формі.

Письменник уточнив, що вже наступного тижня він відправиться в навчальний центр звідки розпочнеться його шлях військовослужбовця.

Хто такий Мартин Якуб

Мартин Якуб родом з Житомира. Має освіту політолога. Однак своє життя Мартин пов’язав з написанням текстів. Спочатку Мартин Якуб був автором та ведучим інтелектуально-розважального шоу "Martyn Yakub Sho°", що популяризує літературу та українських письменників. У 2023 році став творцем проєкту "Живі "розстріляні".

Має у доробку два кримінальних романи. Перший "Мертві Моделі" вийшов у світ у 2019 році за який він став фіналістом "Книга року BBC-2019". Другий "Не твоє собаче діло" побачив світ у 2021.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка серіалу "Жіночий лікар" приєдналася до лав ЗСУ.

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