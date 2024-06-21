Украинской звезде сериала "Универа" объявили подозрение

Гогунский Виталий родился и вырос в Украине, однако уже впоследствии начал строить карьеру в Москве. Сейчас актер живет в России и открыто поддерживает политику Владимира Путина.

45-летнему актеру сериала "Универ" Виталию Гогунскому, композитору и певцу родом из Кременчуга Полтавской области, который публично поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины, заочно объявили о подозрении. Соответствующая информация появилась на странице СБУ в Винницкой области.

По материалам СБУ, актер активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных рф территориях Украины, при этом выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников т.н. "сво" и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины.

Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиа площадках рупоров кремля. Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

В результате расследования СБУ собрала все необходимые доказательства против актера и в результате объявила Гогунскому заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Кроме этого, актеру инкриминируют ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и ст. 436 (пропаганда войны).

Сейчас СБУ направило в суд обвинительный акт. В результате доказательства вины актера, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", — сообщают в пресс-службе ведомства.

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