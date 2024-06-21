Українській зірці серіалу "Універа" оголосили підозру

Гогунський Віталій народився та виріс в Україні, однак вже згодом почав будувати кар'єру в Москві. Зараз актор живе в Росії та відкрито підтримує політику Володимира Путіна.

45-річному актору серіалу "Універ" Віталію Гогунському, композитору та співаку родом з Кременчука Полтавської області, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України, заочно оголосили про підозру. Відповідна інформація з’явилася на сторінці СБУ у Вінницькій області.

За матеріалами СБУ, актор бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих рф територіях України. При цьому виступає із "патріотичними" піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. "сво" та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни рф проти України на медіамайданчиках рупорів кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

У результаті розслідування СБУ зібрала всі необхідні докази проти актора і у результаті оголосила Гогунському заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, мова йде про ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Крім цього, актору інкримінують ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією) та ст. 436 (пропаганда війни).

Нині СБУ скерувало до суду обвинувальний акт. У результаті доведення провини актора, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", — повідомляють у пресслужбі відомства.

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