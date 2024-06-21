"Сильная единица": фотограф прокомментировал "взгляд любви" Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Монаршая пара жената более 13 лет. Они трижды стали родителями и воспитывают сына Джорджа, дочь Шарлотту и сына Луи.

Королевский фотограф прокомментировал "взгляд любви" Кейт Миддлтон и принца Уильяма на параде Trooping the Colour 2024. Об этом пишет Hello Magazine.

Джеймс Уотлинг много лет снимал семью Уэльских, и его последним королевским событием была съемка парада Чарльза III 15 июня 2024 года, которая стала первым публичным появлением онкобольной Кейт Миддлтон после Рождества.

Фотограф выдержал проливной дождь, который прошел над Лондоном в тот день, но все это стоило того, чтобы зафиксировать невероятный момент между принцем Уильямом и его женой.

"Это взгляд, взгляд между Уильямом и Кейт", — говорит Уотлинг.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

"Это произошло на нескольких кадрах, потому что это не было мимолетным", — добавил фотограф.

"Если вы посмотрите, вы можете рассмотреть это в мельчайших деталях, потому что вы делаете 20 кадров в секунду, и это получается с небольшого взгляда, а затем улыбка Кейт становится шире, и это замечательно", — объясняет он, прежде чем добавить: "Как хорошо, что вы вернулись".

О Кэтрин и Уильяме он также сказал: "Они, очевидно, очень сильная единица".

Будущая королева осуществила свое долгожданное возвращение на публику, присоединившись к королевской семье на параде в честь дня рождения короля Чарльза III.

Кейт Миддлтон на параде короля Фото: Getty Images

Напомним, что чувствовала Кейт Миддлтон во время первого выхода на публику.

Также Фокус писал об особенности образа Кейт Миддлтон.