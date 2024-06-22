Боль аутсайдеров и романтика дорог: рецензия на фильм "Байкеры" с Томом Харди

На текущей неделе в Украине начали показывать байкерскую драму режиссера Джеффа Николса. Картина отличается грандиозным актерским кастом: Том Харди, Остин Батлер и Джоди Комер по очереди сражаются за внимание зрителя и каждый находит своего.

На днях в украинских кинотеатрах стартовал показ криминальной драмы режиссера Джеффа Николса, рискнувшего возродить затерявшийся во времени поджанр байкерского кино. К слову, премьера картины должна была состояться в декабре 2023 года, но была перенесена из-за серьезных забастовок в Голливуде. Фокус побывал на премьере ленты и готов поделиться впечатлениями.

Трейлер фильма "Байкеры" 2024 с Томом Харди и Остином Батлером

О чем фильм "Байкеры" 2024 с Томом Харди и Остином Батлером

В эпоху 1960-х некий водитель грузовиков Джонни (Том Харди), посмотрел фильм "Дикий" с Марлоном Брандо и вдохновился на создание байкерского клуба "Вандалы" (в реальности он назывался Chicago Outlaws), в котором "будут собираться парни и обсуждать мотоциклы".

По итогу получился островок дорожной романтики для аутсайдеров среднего Запада. Членами клуба стали парни, не нашедшие реализации в жизни и не умеющие жить по правилам. Они много пьют, не расстаются с сигаретами и всему в жизни предпочитают "седло" байка. Фильм создан на основе книги фотографий Дэнни Лайона, впервые опубликованной в 1967 году. Автор несколько лет сопровождал байкеров и документировал их жизнь в реальных условиях.

Повествование истории ведется от лица Кэти (Джоди Комер) — жены молодого байкера Бенни (Остин Батлер). Она рассказывает журналисту, как стала частью "дорожной" культуры, познакомившись с бесконтрольным Бенни. Они поженились через пять недель после знакомства, но она так и не смогла стать для него по-настоящему дорогим и близким человеком: он всегда отчужденный, капризный единоличник, чья душа — потемки, или того хуже — темная пустота. Он регулярно влезает в силовые разборки, у него несколько судимостей за административные нарушения на грани криминала. Бенни не находит нужным делиться планами и считаться с женой. Периодически он угрожает ей съехать, но долго не делает этого. Она привязана к мужу и терпит его клубную принадлежность к байкерам и невыносимый характер.

На примере Бенни авторы фильма показывают зрителю условно "под микроскопом" портрет среднестатистического байкера — человека, чуждого правил, а также социальных и семейных ограничений. "Самым страшным для Бенни было потерять ногу, но только потому что он боялся больше никогда не сесть на мотоцикл", — рассказывает Кэти о последствиях одной из драк, в которой Бенни получил сильные травмы.

Перед нами — бунтарь в стиле Джеймса Дина, роль которого удалась Остину Батлеру феерично: он — настоящий идол для всех "заблудших" парней и девушек без четких жизненных ориентиров: делает, что хочет и принадлежит только себе. Все социальные условности для него — пустынная пыль, не стоящая внимания.

Единственным авторитетом для Бенни является Джонни — основатель клуба, который, по сути, заменяет ему отца, с которым у героя Остина не было взаимопонимания.

Помимо Бенни в фильме присутствует ряд других заметных персонажей. Они живут клубом и мотоциклами, настоящая cемья для них — это "Вандалы", хотя, многие из них имеют подруг, жен и детей.

Стоит ли смотреть фильм "Байкеры" 2024

Режиссер всерьез занялся исследованием глубинных мотивов мужчин, не готовых встраиваться в систему. На примере главные героев режиссер рассматривает бунтарей и отщепенцев, как социальное явление. При этом, Николас не делает умозаключений и не подводит итогов, он выступает сторонним наблюдателем и документалистом эпохи не примере внедрения в субкультуру.

Участники клуба — беспризорники и "дворняги", не особенно нужные сами себе. Их карманы пусты, а бунтарство и несогласие с системой является единственной дорогой к обретению смыслов и фундамента под ногами. Как следствие, в их жизнях и общении много драк, поножовщины, пьяных разборок.

В фильме довольно много кровавых, анатомически подробных сцен, которые, впрочем, выглядят эргономично, учитывая канву повествования. Если принять во внимания, какой сложный поджанр "достал из сундука" режиссер, ему можно поаплодировать за смелость: получилось!

Отельного внимания заслуживает игра актеров, в частности, — Остина Батлера: "Байкеры" стал настоящим бенефисом актера. Даже роль Элвиса у База Лурмана не удалась ему так хорошо. Положа руку на сердце, можно сказать, что он переиграл Тома Харди, которого на фоне Батлера было почти не видно. Впрочем, последний, возможно, просто не старался?

Сам Харди выглядит искренне уставшим. Он воплощает на экране персонажа, давно потерявшего вкус к жизни или никогда его не имевшего. На плаву его держит неискоренимое упрямство и все то же желание противостоять системе. Он так искренне вжился в роль старшего товарища, передающего бразды правления представителю молодого поколения, что все время хотелось спросить: не рановато ли?

А игра актрисы Джоди Комер — искренна и достоверна. Звезда сериала "Убивая Еву" удачно перевоплотилась в полуобразованную девчонку с диковатыми манерами и фермерским сленгом. По сути, Джоди досталась единственная женская роль в этой абсолютно мужской истории о романтике больших дорог и социально-возрастных кризисах.

Кэти все время курит, через слово забрасывает словечко-паразит "сечешь?" иногда делая замечания, достойные философов. В целом, ни на что грандиозное она не претендует, просто хочет, чтобы Бенни бросил клуб и начал работать на СТО со своим двоюродным братом. Простушка из среднего Запада, которая едва научилась обращаться с кофеваркой.

Одним словом, даже если вам не близка тема повседневной рутины и мотивации байкеров, на фильм Джеффа Николаса можно сходить только ради актерского каста: не часто встретишь такое созвездие в одной экранной истории.

А еще сценарий фильма приоткрывает завесу подноготной единоличников, предпочитающих себя, байк и личное пространство гражданским нормам, семье и социальным ожиданиям. "Ты должен наследовать "Вандалов", потому что все парни хотят быть похожи на тебя. Ты никому не принадлежишь и всегда сам по себе", — говорит Джонни, уговаривая Бенни занять его место в управлении клубом.

Если коротко, фильм про парней, на которых хотят быть похожими все остальные парни и о том, что свобода от системы — часто просто иллюзия, создающая альтернативную систему с не менее жесткими правилами выживания, а детали вы увидите сами.

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